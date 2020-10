Nationala Romaniei a coborat pe locul 3 in grupa din Liga Natiunilor. Austria a invins Irlanda de Nord in deplasare

Conform neews.ro, golul a fost marcat de Gregoritsch, in minutul 42. Tot duminica, Romania a fost invinsa in deplasare de Norvegia, scor 4-0.Romania, care era lider dupa doua etape, a coborat pe locul trei in clasament, avand patru puncte. Pe primele doua pozitii se afla Austria si Norvegia, cu cate sase puncte. Ultimul loc este ocupat de Irlanda de Nord, care are un punct.In etapa a patra, miercuri, echipa Romaniei va intalni pe teren propriu (la Ploiesti) Austria, iar Norvegia va juca acasa impotriva Irlandei de Nord. Ambele meciuri sunt programate la ora 21.45.