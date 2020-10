Alex Mitrita, despre urmatorul meci al nationalei, cu Austria: "Sa ne pregatim bine, sa nu ne facem iar de ras"

"Nu putem sa intram cu Austria si sa luam iar 4 goluri . Si selectionerul si-a pierdut din incredere dupa ce am pierdut cu 0-4. Asa ca te gandesti ca la meciul urmator sa nu primesti prea multe goluri. Nici pentru noi nu e usor dupa ce luam 4 goluri, dar trebuie sa ne revenim si sa ne pregatim bine ca sa nu ne facem iar de ras", a spus Mitrita la postul Pro TV.Romania, care era lider dupa doua etape, a coborat pe locul trei in clasamentul grupei din Liga Natiunilor, avand patru puncte. Pe primele doua pozitii se afla Austria si Norvegia, cu cate sase puncte. Ultimul loc este ocupat de Irlanda de Nord, care are un punct.In etapa a patra, miercuri, echipa Romaniei va intalni pe teren propriu (la Ploiesti) Austria, iar Norvegia va juca acasa impotriva Irlandei de Nord. Ambele meciuri sunt programate la ora 21.45.