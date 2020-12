Grupa de cosmar pentru Romania in preliminariile Campionatului Mondial 2022. Ne batem pentru calificare cu o fosta campioana mondiala

Echipa nationala a Romaniei a fost in urna a doua valorica si a fost repartizata intr-una dintre cele mai puternice grupe, alaturi de Germania (campioana mondiala din 2014), Islanda (echipa care ne-a eliminat recent in barajul pentru Euro 2020), Macedonia de Nord (nationala calificata la Europene), Armenia si Liechtenstein.Castigatoarele celor 10 grupe se vor califica direct la CM 2022, iar ocupantele locurilor secunde vor intra intr-un play-off care va stabili ultimele trei echipe europene calificate.PortugaliaSerbiaIrlandaLuxemburgAzerbaidjanSpaniaSuediaGreciaGeorgiaKosovoItaliaElvetiaIrlanda de NordBulgariaLituaniaFrantaUcrainaFinlandaBosniaKazahstanBelgiaTara GalilorCehiaBelarusEstoniaDanemarcaAustriaScotiaIsraelInsulele FeroeMoldovaOlandaTurciaNorvegiaMuntenegruLetoniaGibraltarCroatiaSlovaciaRusiaSloveniaCipruMaltaAngliaPoloniaUngariaAlbaniaAndorraSan MarinoGermaniaRomaniaIslandaMacedonia de NordArmeniaLiechtensteinComponenta urnelor valorice a fost urmatoarea:Belgia, Franta, Anglia, Portugalia, Spania, Italia, Croatia, Danemarca, Germania, Olanda;Elvetia, Tara Galilor, Polonia, Suedia, Austria, Ucraina, Serbia, Turcia, Slovacia, Romania;Rusia, Ungaria, Irlanda, Cehia, Norvegia, Irlanda de Nord, Islanda, Scotia, Grecia, Finlanda;Bosnia-Hertegovina, Slovenia, Muntenegru, Macedonia de Nord, Albania, Bulgaria, Israel, Belarus, Georgia, Luxemburg;Armenia, Cipru, Insulele Feroe, Azerbaidjan, Estonia, Kosovo, Kazahstan, Lituania, Letonia, Andorra;Malta, Moldova, Liechtenstein, Gibraltar, San Marino.Citeste si: Perfomanta incredibila realizata de arbitrul Ovidiu Hategan in Champions League. Ce super meci va conduce