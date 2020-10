Nationala Romaniei isi afla la 7 decembrie grupa din preliminariile CM 2022. Tricolorii, in urna a 3-a valorica la tragerea la sorti

Conform news.ro, din cauza restrictiilor legate de pandemia de coronavirus, la ceremonie nu vor fi prezenti reprezentantii federatiilor.In preliminariile europene ale CM-2022 vor participa 55 de echipe care vor fi impartite in cinci grupe de cate sase nationale si cinci grupe de cate cinci selectionate. Se vor califica la turneul final cele zece castigatoare ale grupelor, iar echipele de pe locul doi vor juca in play-off, faza in care vor participa si cele mai bune doua castigatoare ale grupelor Ligii Natiunilor care nu s-au calificat direct sau nu au ajuns in play-off de pe locul doi. In play-off echipele vor fi impartite in trei, iar castigatoarele fiecarei dintre cele trei cai se vor califica la Cupa Mondiala.Urnele pentru tragerea la sorti se vor baza pe clasamentul FIFA din 26 noiembrie. Vor fi sase urne - cinci cu cate zece echipe si una cu cinci echipe.Cum arata in prezent urnele pentru preliminariile CM 2022:Urna 1: Belgia, Franta, Anglia, Portugalia, Spania, Croatia, Italia, Danemarca, Germania, OlandaUrna 2: Elvetia, Polonia, Suedia, Tara Galilor, Ucraina, Austria, Serbia, Turcia, Rusia, IrlandaUrna 3: Slovacia, Islanda, Irlanda de Nord, Norvegia, Romania, Scotia, Cehia, Ungaria, Bosnia, GreciaUrna 4: Finlanda, Slovenia, Muntenegru, Macedonia de Nord, Bulgaria, Albania, Georgia, Israel, Belarus, LuxemburgUrna 5: Cipru, Armenia, Feroe, Estonia, Azerbaidjan, Kosovo, Kazahstan, Lituania, Letonia, AndorraUrna 6: Moldova, Malta, Liechtenstein, Gibraltar, San Marino