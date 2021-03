Nationala lui Adi Mutu, amical de gala in luna septembrie, pe teren propriu. Tricolorii vor incepe pregatirea pentru Euro 2023

"Viitoarea nationala U21 a Romaniei va incepe pregatirea pentru turneul final din 2023, gazduit de Romania si Georgia, in luna septembrie. Calificata deja la EURO 2023 din postura de tara gazda, Romania U21 a inceput sa isi planifice meciurile de pregatire. Astfel, primele doua partide al tricolorilor Under 21 se cunosc. Acestia vor intalni Anglia, pe 3 septembrie, si Georgia, pe 7 septembrie. Ambele jocuri se vor disputa pe teren propriu. Locul de disputare si ora de incepere vor fi stabilite ulterior", se arata in comunicatul FRF Ultima intalnire dintre nationala de tineret a Romaniei si reprezentativa similara a Angliei a avut loc la EURO 2019, in faza grupelor, in Italia, la Cesena, unde elevii pregatiti atunci de Mirel Radoi s-au impus cu 4-2.La inceputul lunii iunie, nationala de seniori a Romaniei va disputa de asemenea doua partide amicale, cu Georgia, pe teren propriu, pe 2 iunie, si Anglia, in deplasare, pe 6 iunie.Citeste si: