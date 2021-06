Nationala de tineret, decimata de probleme inaintea Jocurilor Olimpice de la Tokyo

Din pacate, lucrurile nu stau chiar bine la lot, nici macar in cantonamentul pe care echipa il face in Spania.Portarul Razvan Sava, de la Torino, este al cincilea jucator care devine indisponibil pentru acest stagiu, dupa Claudiu Petrila, Radu Dragusin, Andrei Chindris si Alexandru Dobre.De asemenea, Alexandru Pascanu acuza si el probleme de sanatate, insa se va prezenta la convocare, urmand sa fie examinat de staff-ul medical.Tricolorii se vor pregati la Marbella pana pe 9 iunie, unde vor avea si doua amicale, cu Mexic (5 iunie) si Australia (9 iunie).Portari: Marian Aioani (Chindia Targoviste), Mihai Popa (Astra);Fundasi: Alexandru Pascanu (Ponferradina/Spania), Cristian Manea ( CFR Cluj ), Radu Boboc ( FC Viitorul ), Ricardo Grigore ( Dinamo Bucuresti), Mihai Velisar ( Gaz Metan ), Gabriel Buta (FC Viitorul), Andrei Ratiu ( Villarreal /Spania);Mijlocasi: Marius Marin (AC Pisa/Italia), Andrei Ciobanu (FC Viitorul), Dragos Nedelcu ( FCSB ), Octavian Popescu FCSB ), Ovidiu Perianu (FCSB), Marco Dulca (Chindia Targoviste), David Miculescu (UTA Arad), Alexandru Cimpanu ( Universitatea Craiova ), Stefan Baiaram (Universitatea Craiova), Alexandru Matan (Columbus Crew/SUA);Atacanti: George Ganea (FC Viitorul), Valentin Costache (CFR Cluj).Joi, 22 iulieHonduras - Romania (ora locala 20:00, Kashima) 14:00, ora RomanieiDuminica, 25 iulieRomania - Coreea de Sud (ora locala 20:00), Kashima) 14:00, ora RomanieiMiercuri, 28 iulieRomania - Noua Zeelanda (ora locala 17:30, Sapporo) 11:30, ora RomanieiGrupa A: Japonia, Africa de Sud, Mexic, FrantaGrupa B: Noua Zeelanda, Coreea de Sud, Honduras, RomaniaGrupa C: Egipt, Spania, Argentina, AustraliaGrupa D: Brazilia, Germania, Cote d'Ivoire, Arabia Saudita