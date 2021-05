Nici Mutu, nici Radoi! Cine va conduce nationala olimpica in pregatirile pentru Tokyo 2021

Cantonamentul se va desfasura in perioada 31 mai - 9 iunie, iar cele doua partide se vor disputa pe Estadio Municipal din Marbella de la 21:00, ora Romaniei, dupa cum urmeaza:Pe perioada acestui stagiu de pregatire, tricolorii vor fi cazati la Alanda Hotel Marbella. Rugam reprezentantii mass-media interesati de acoperirea acestei actiuni sa nu se cazeze la acelasi hotel.Avand in vedere ca prima reprezentativa are actiune in perioada respectiva, echipa nationala U23 a Romaniei va fi condusa de Nicolae Dica , antrenor in staff-ul condus de Mirel Radoi . Dica va fi ajutat de staff-ul reprezentativei U21.Turneul Olimpic de fotbal va avea loc in perioada 21 iulie - 7 august 2021. In urma tragerii la sorti, Romania a fost repartizata in grupa B alaturi de Noua Zeelanda, Coreea de Sud si Honduras.Joi, 22 iulieNoua Zeelanda - Coreea de Sud (ora locala 17:00, Kashima)Honduras - Romania (ora locala 20:00, Kashima)Duminica, 25 iulieNoua Zeelanda - Honduras (ora locala 17:00, Kashima)Romania - Coreea de Sud (ora locala 20:00), Kashima)Miercuri, 28 iulieRomania - Noua Zeelanda (ora locala 17:30, Sapporo)Coreea de Sud - Honduras (ora locala 17:30, Yokohama)