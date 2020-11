Euro 2020: Nationala Ungariei va fi lipsita de selectioner in "barajul" cu Islanda

Marco Rossi a fost plasat in carantina, a indicat pe Twitter federatia maghiara, care a adaugat ca noi informatii vor fi disponibile la conferinta de presa de miercuri seara a echipei nationale. La meciul de joi cu Islanda, de la Budapesta, locul lui Rossi pe banca tehnica ar urma sa fie luat de secundul sau, Cosimo Inguscio.Spre deosebire de alte tari europene, Ungaria a permis ca meciurile de fotbal, din competitiile interne si internationale, sa se dispute cu spectatori, la o treime din capacitatea stadionului, aceasta masura fiind valabila pana miercuri. Totusi, in urma cresterii numarului de cazuri de coronavirus, guvernul de la Budapesta a impus noi reguli, partidele urmand sa aiba loc fara public.Adversara de joi a Ungariei, Islanda, a eliminat Romania in semifinalele barajului pentru EURO 2020.Citeste si: Fostul fotbalist Danut Lupu are coronavirus. El este intubat la terapie intensiva