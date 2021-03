Debutantul Valentin Mihaila, marea speranta a Romaniei in debutul preliminariilor CM 2022: "Batem Macedonia de Nord cu 2-0"

"A fost minunat cand am venit aici, mi-am dorit asta de mult. Am spus mereu ca visul meu este sa joc la un Campionat European sau la o Cupa Mondiala cu echipa nationala. Sper sa ma impun, sa fac fata si sa imi pun amprenta. Cred ca vom castiga cu 2-0 cu Macedonia de Nord. Nu pot spune marcatorii pentru ca nu stiu cine va juca... dar oricine va intra sper sa joace bine. Nu conteaza cine inscrie, conteaza sa castige echipa", a spus jucatorul formatiei Parma."Fotbalul italian este foarte tacticizat, cu echipe care se apara foarte bine, dar cred ca mie mi se potriveste. Sunt la o echipa care incearca sa joace contraatacul, iar fiind jucator de viteza ma ajuta putin. Erau zvonuri ca Dennis va veni, colegii ma intrebau de el, ce fel de jucator e, cu ce picior loveste mingea si asa mai departe", a mentionat Mihaila, aflat in cantonamentul primei reprezentative de la Mogosoaia.Echipa nationala de fotbal a Romaniei va disputa in luna martie trei partide in cadrul preliminariilor Cupei Mondiale 2022. Prima reprezentativa intalneste la 25 martie Macedonia de Nord (ora 21:45, Arena Nationala din Bucuresti), la 28 martie Germania (ora 21:45, Arena Nationala din Bucuresti) si in 31 martie Armenia (ora 19:00, in deplasare).Romania se mai afla in grupa cu Islanda si Liechtenstein. La CM 2022 se califica direct primul loc din grupa, locurile secunde urmand sa dispute baraje.Citeste si: