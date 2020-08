Ndiaye Mediop a semnat cu FC Arges

Contractul jucatorului este valabil un sezon."Echipa din Pitesti m-a dorit foarte mult si am acceptat sa vin la FC Arges pentru ca este o formatie de traditie.Chiar daca nu promovam in Liga I, tot veneam aici pentru ca imi place proiectul care mi-a fost prezentat!. Astept cu nerabdare sa ne apucam de treaba. Vreau sa ne pregatim cat mai bine si sa rezistam in Liga I. Imi doresc sa am evolutii cat mai bune iar golurile mele sa ajute echipa pentru a se mentine in primul esalon si in viitoarea editie de campionat " a declarat Ndiaye Mediop.Mediop a evoluat in ultimele doua editii de campionat atat in Liga I, cat si in Liga a II-a, cu Dunarea Calarasi.Senegalezul a avut prima experienta cu fotbalul profesionist din Romania in sezonul 2017-2018, la echipa de liga secunda, Ripensia Timisoara.In acea editie de campionat, Mediop a avut 34 de aparitii in tricoul banatenilor, reusind sa marcheze 19 goluri , fiind unul dintre golgheterii ligii secunde. Mediop a facut apoi pasul la Liga I, semnand cu Dunarea Calarasi. In primul sezon la echipa, atacantul a evoluat in 30 de partide, marcand sase goluri. Mediop a ramas la Calarasi si dupa ce Dunarea a retrogradat in Liga a II-a. In sezonul recent incheiat a avut cinci aparitii in tricoul echipei pregatite de Cristi Pustai, reusind sa inscrie un gol.