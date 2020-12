Negocierile dintre Adi Mutu si CFR Cluj au intrat in impas. Sefii campioanei Romaniei discuta cu un alt antrenor

In aceste conditii, daca Mutu va ramane la echipa nationala de tineret, atunci sefii CFR-ului vor demara negocierile cu Vasile Miriuta, tehnician pe placul factorilor de decizie de la campioana Romaniei.Miriuta are 52 de ani si ar fi la al doilea mandat la conducerea CFR-ului, echipa pe care a mai antrenat-o in sezonul 2016-2017.Citeste si: Dezvaluire trista. Reactia fiicei lui Maradona la capataiul tatalui decedat: "Va deschide capacul"