Ionut Negoita, dezvaluiri despre cum a fost sedus de spanioli sa dea Dinamo. "Nu au platit nimic. Nu stiu ce s-a intamplat"

Fostul patron al lui Dinamo a dezvaluit ca Pablo Cortacero l-a dat pe spate la inceput cu proiectul pe care l-a prezentat."Eu nu am recuperat nimic de la spanioli. Era o datorie de peste 800.000 de euro, dar intre timp s-au mai adunat niste bani. Am tot sperat, i-am mai tot lasat. Intre timp, nu au platit nimic, iar datoriile au crescut.Nu au platit nimic, nici datoriile vechi. Pe actiuni am primit un leu. Catre mine nu sunt datorii, doar cele pentru servicii din ultimii aniImi placea cum se contura proiectul. Imi dadea incredere. Erau adusi fotbalisti cu o cota buna, cu salarii mari. Dar nu stiu ce s-a intamplat de nu au continuat sa mai aduca bani. Contra s-a retras", a spus Negoita pentru gsp Fostul actionar dinamovist le da peste nas celor care cred ca el ar dori falimentul lui Dinamo "Cum m-ar ajuta falimentul lui Dinamo ? Ca as mai pierde niste bani pe langa cei pierduti pana acum? Asta e ajutorul?Sau cum? Multi isi dau cu parerea. Daca a pierde bani inseamna avantaj. Nu am ce sa comentez la asemenea aberatii. E o ineptie", a spus Negoita pentru gsp.Pablo Cortacero a cumparat clubul Dinamo pe un 1 leu.