De ce au purtat nemtii tricourile pe dos la poza oficiala de la Arena Nationala

Un gest al nemtilor care nu s-a vazut la televizor a fost facut la poza oficiala, acolo unde fotbalistii lui Joachim Low si-au dat tricourile jos si le-au pus invers.Conform gsp.ro , gestul a fost explicat ulterior de Federatie. Este vorba despre o campanie pentru drepturile omului, tintita direct catre Qatar. Fiecare numar de pe echipament reprezenta un articol din Declaratia Universala a Drepturilor Omului, document publicat initial pe 10 decembrie 1948."Ideea a venit din partea echipei, asa a fost si data trecuta, contra Islandei. Incercam sa fim fair-play si in afara terenului, nu doar in timpul meciurilor. Sustinem cu tarie cele 30 de articole! Suntem impotriva discriminarii, suntem pentru toleranta si diversitate", a explicat Manuel Neuer, conform Kicker.Grupa JRomania vs Germania 0-1A marcat: Gnabry '16Armenia vs Islanda 2-0Au marcat: Barseghyan '53, Bayramyan '74Macedonia de Nord vs Liechtenstein 5-0Au marcat: Bardhi '7, Trajkovski '51, '54, Elmas '62, Nestorovski '72 (p).Clasament:1. Germania 6 puncte (4-0)2. Armenia 6 (3-0)3. Macedonia de Nord 3 (7-3)4. Romania 3 (3-3)5. Islanda 0 (0-5)6. Liechtenstein 0 (0-6).