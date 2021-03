Ce au zis germanii de portarul erou al Romaniei, Florin Nita

"Ar fi trebuit sa inscriem al doilea gol, pentru ca astfel nu am fi fost in pericol sa pierdem doua puncte. Ne-au lipsit istetimea, poate putina vointa in careu. Insa portarul lor a avut cateva interventii bune. Felicitari", a spus Neuer, potrivit uefa.com.Serge Gnabry a afirmat si el ca germanii ar fi trebuit sa mai inscrie o data: "Cel mai important este ca am obtinut cele trei puncte. Am avut multe contraatacuri in repriza a doua, dar nu am reusit sa marcam inca o data si ne-am facut singuri treaba dificila.Romania a fost invinsa, duminica, pe teren propriu, cu scorul de 1-0 (1-0), de Germania, in etapa a II-a a Grupei J a preliminariilor Cupei Mondiale din 202 2. A marcat Gnabry, in minutul 16.