Cine e "Nemuritorul" din fotbalul românesc. Jucătorul e ținta glumelor la echipa sa

La 41 de ani, mijlocașul Ciprian Petre își dorește promovarea cu FC Buzău și încă un sezon pe prima scenă.

După ani buni și evoluții constante în prima ligă (cele mai multe în tricoul formației Gaz Metan Mediaș), Ciprian Petre a revenit acasă, la Buzău, echipă care acum vizează playoff-ul de promovare în prima ligă. A refuzat cluburi din Liga 1 și i-a ales pe buzoieni care, la acel moment, jucau în liga a treia.

"E o ambiție, o nouă provocare, plus că lucrez cu Pustai, antrenorul cu care am avut cele mai mari performanțe ca sportiv. Sunt acasă și nu simt că am luat totul de la zero, deși în această vară au fost schimbări majore, de la numele echipei, la antrenor, conducători, jucători. Până se omogenizează grupul va trece o perioadă, dar sperăm să se lege relațiile de joc cât mai rapid", spune Ciprian Petre, mijlocaș la FC Buzău.

Fotbalistul face 41 de ani în decembrie și nu se gândește la momentul retragerii, cu toate că nu sunt puține glumele făcute pe seama vârstei lui.

"Mă bucur că încă pot juca fotbal. M-am întâlnit cu foști colegi și-mi spuneau că ei abia mai merg pe stradă și eu încă joc fotbal la nivel de liga a doua. Colegii mă respectă, dar mai sunt și glume, nu răutăcioase, ci amuzante, pentru că mulți dintre colegi sunt cu 4-5 ani mai mari decât băiatul meu. Fotbalistul face ce-i place și pe deasupra mai primește și bani, ca un hobby plătit" a adăugat Petre.

După o viață în sport, mijlocașul nu crede ca ar putea să se apuce de altceva la finalul carierei. ”Vreau să rămân în fotbal, nu știu dacă în birou sau poate tot pe teren, lângă jucători”, a încheiat el.