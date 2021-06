Veste mare anuntata de Mihaita Nesu: "Slava lui Dumnezeu pentru ca am reusit sa ajungem aici!"

"Am deshis santierul!Astazi 2 iunie am inceput oficial lucrul pe santierul pentru constructia Complexului de recuperare Sfantul Nectarie pentru copii si tineri cu dizabilitati neuromotorii!Am inceput cu trasarea cu topograf a aleilor, parcarilor si a bisericii, activitate care va dura 3 zile, apoi mergem mai departe si va tinem la curent!Va anuntam ca deja avem finalizata o lista completa cu necesarul pentru constructia si amenajarea interioara a bisericii si firmele si oamenii care vor sa contribuie ne pot solicita acest necesar prin mail la adresa info@mnf.ro, telefonic scriindu-ne in prealabil pe whatsapp la nr 0721366255 pentru a contribui ca ctitori sau donatori. Biserica este prima si cea mai micuta ca dimensiune dintre cele 3 cladiri cu a caror constructie vom incepe simultan. Dumnezeu sa ne ajute pana la finalizarea proiectului!Toti care vor sa contribuie la constructie pot trimite cuvantul CRED prin sms La 8844 pentru a dona 2 euro lunar sau pot dona online aici https://mihainesu.shopia.ro/Slava lui Dumnezeu pentru ca am reusit sa ajungem aici!", a anuntat fostul fotbalist, care si-a consacrat tot timpul, dupa accidentare, in sprijinul unor cauze umanitare.