New York City FC a deschis o ancheta dupa ce o fosta stagiara l-a acuzat de hartuire sexuala pe David Villa

"New York City Football Club a aflat de acuzatiile facute de o fosta stagiara, vazandu-le pe retelele de socializare. Tratam aceasta problema foarte serios si nu toleram hartuirea de niciun fel, in niciun domeniu al organizatiei noastre. Am lansat imediat o ancheta in aceasta privinta", a aratat clubul intr-un comunicat.Sub numele Skyler B, tanara a lansat acuzatiile pe Twitter , saptamana trecuta, afirmand: "Hartuirea prin care am trecut la NYCFC a fost atat de rea, incat acum ideea de sport profesionsit ma ingrozeste. Sa raman in domeniul sportului ma ingrozeste. Imi schimb intreaga cariera, din cauza ca rahatul pe care mi l-au facut mi-a ruinat visele."Ea a mai scris, la 17 iulie, ca rar trecea o zi fara ca Villa sa o atinga sau sa o hartuiasca verbal si ca sefii ei au considerat totul ca fiind foarte comic.De asemenea, ea a sustinut ca a fost "pipaita", "batjocorita" si "inghiontita" in timpul petrecut cu echipa, desi nu a atribuit direct acest comportament lui Villa.David Villa a negat acuzatiile, intr-o declaratie transmisa catre ESPN prin intermediul agentului sau: "Resping cu fermitate acuzatiile facute despre mine pe Twitter. Aceste acuzatii sunt in intregime false si le neg."In declaratia lui Villa, el a spus ca nu a auzit nimic anterior despre "acuzatiile vagi" ale presupusei victime sau din partea clubului, dar a precizat ca va coopera pe deplin in ancheta gruparii."Repet, aceste acuzatii sunt total false. Hartuirea este o problema grava pentru multi oameni. Ii dezonoreaza pe cei care sufera hartuire din partea altora sa o foloseasca drept scuza pentru a face acuzatii false. Deoarece echipa noastra juridica lucreaza pentru a solutiona aceste acuzatii false, cer mass-media si publicului sa respecte dreptul meu la prezumtia de nevinovatie in aceasta chestiune", a mai spus el.Fostul atacant al echipelor FC Barcelona , Valencia si Atletico Madrid a devenit campion mondial cu Spania, in 2010, si s-a alaturat NYCFC, in 2015. Villa s-a transferat apoi la echipa japoneza Vissel Kobe, in 2018, si s-a retras anul trecut din activitatea de fotbalist profesionist, la varsta de 38 de ani.