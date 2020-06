Neymar a revenit in Franta. Antrenamentele PSG se reiau de pe 22 iunie

Ziare.

Neymar a sosit sambata dimineata cu un avion privat de la Rio de Janeiro. La fel precum coechipierii sai de la PSG, brazilianul mai are o saptamana de vacanta insa, in fata riscului aspririi regulilor de intrare pe solul european, el a grabit revenirea in Franta.Plecat la mijlocul lui martie dupa suspendarea competitiilor din cauza pandemiei de coronavirus, atacantul a petrecut ultimele saptamani alaturi de apropiatii sai intr-o vila luxoasa la Mangaratiba, oras balnear in apropiere de Rio.PSG va relua antrenamentele pe 22 iunie cu gandul la o luna august foarte incarcata, in care va trebui sa joace atat in Liga Campionilor, unde este calificata in sferturi, cat si in Ligue 1, unde noul sezon va incepe pe 23 august.Finalele Cupei Frantei si Cupei Ligii franceze, amanate din cauza pandemiei, ar putea fi reprogramate atunci pentru PSG, adversarele sale fiind Saint-Etienne, respectiv Olympique Lyon