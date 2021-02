Ea l-a "accidentat" pe Neymar? Brazilianul de la PSG are o noua muza sexy. Cine e frumoasa Katerina

Capitanul oaspetilor a iesit de pe teren in minutul 58, cu dureri la coapsa stanga, si a devenit incert pentru meciul cu FC Barcelona , din prima mansa a optimilor de finala ale Ligii Campionilor, intalnire programata marti, pe Camp Nou. Noua accidentare a lui Neymar vine in contextul in care presa tabloida vorbeste despre o noua idila a starului sud-american, cu modelul de origine rusa Katerina Safarova. Tanara de 27 de ani se afla de mai mult timp in anturajul lui Neymar, dar se pare ca relatia dintre cei doi s-ar fi strans in ultima perioada.Drept dovada sta mesajul de felicitare primit de Neymar de la Katerina de ziua sa de nastere, la 5 februarie. "felicitari, campionule! Esti o persoana deosebita, cu o inima foarte mare si de aceea te iubesc si te apreciez", a mentionat frumoasa bruneta.Citeste si: