Brazilianul Neymar, cel mai mare datornic catre fiscul spaniol, cu 34 de milioane de euro

Conform agerpres.ro, numele lui Neymar da Silva Santos Junior a aparut, miercuri, alaturi de alte mii de nume pe o lista a datornicilor catre finantele publice din Spania, potrivit unui document publicat de Trezoreria spaniola. Neymar are cea mai mare datorie a unei persoane private, cu 34.624.268,60 euro.Fost jucator al echipei FC Barcelona si deci fost rezident fiscal in Spania, pana la plecarea sa la PSG , in 2017, pentru un transfer record de 222 de milioane de euro, se afla de mai mult timp in colimatorul fiscului spaniol.Trezoreria publica vrea sa se asigure, dupa cum relata presa iberica anul trecut, ca Neymar si-a platit impozitele in Spania legate de prima sa pentru prelungirea contractului cu Barca si apoi pentru transferul la PSG.Frauda fiscala nu a fost oficial confirmata, dar prezenta numelui atacantului brazilian pe lista publicata miercuri confirma ipoteza.Trezoreria nu a oferit detalii legate de datoriile lui Neymar, dar jucatorul indeplineste mai multe criterii, precum depasirea unor termene de plata.Transferurile lui Neymar intre diferite cluburi au fost la originea a numeroase neintelegeri judiciare si administrative.In 2013, cand a parasit clubul brazilian Santos pentru a ajunge la Barcelona, transferul a cuprins mai multe nereguli, potrivit justitiei spaniole, care i-a urmarit pe Neymar si pe clubul catalan pentru ''frauda'' si ''coruptie''.FC Barcelona a anuntat ca suma oficiala de transfer este de 57,1 milioane de euro, 40 de milioane pentru familia lui Neymar, 17,1 pentru Santos, dar justitia spaniola considera ca in realitate transferul a costat cel putin 83,3 milioane de euro.Fiscul spaniol are in vizor si transferul din 2017, la PSG. In 2016, in urma prelungirii contractului cu Barca, Neymar a negociat cu clubul incasarea progresiva a unor prime de semnatura. Un an mai tarziu, Neymar semnat cu PSG pentru 222 milioane de euro, iar Barca refuza sa ii achite cele 26 de milioane restante, depunand plangere impotriva lui pentru nerespectarea contractului si cerand restituirea banilor incasati deja, precum si despagubiri de 8,5 milioane euro.In iunie, justitia spaniola a respins o cerere a lui Neymar, care cerea 43,6 milioane de euro, drept prime neachitate, si l-a condamnat la plata sumei de 6,79 milioane euro catre catalani.Brazilianul este implicat intr-o actiune in justitie si in tara natala, pentru nereguli in transferul din 2013 la Barcelona, dar si pentru neplata impozitelor legate de drepturile sale de imagine pentru perioada 2011-2013.Si alte personalitati din lumea fotbalului au avut probleme cu fiscul spaniol. In ianuarie 2019, Cristiano Ronaldo (fost la Real Madrid , in prezent la Juventus) a fost condamnat la o pedeapsa de doi ani de inchisoare, pe care nu o va executa, platind o amenda de 18,8 milioane de euro. Lionel Messi , vedeta Barcelonei, a fost condamnat si el in 2016 la o amenda de 2 milioane de euro si 21 de luni de inchisoare, pedeapsa comutata intr-o amenda suplimentara de 252.000 euro.