Adio intoarcere la Barcelona. Brazilianul Neymar a stabilit unde va juca in urmatorii cinci ani

Astfel, potrivit unor informatii de ultima ora, atacantul sud-american isi va prelungi contractul cu Paris Saint-Germain pentru inca patru sezoane, anunta TNT Sports Brasil.Anuntul oficial urmeaza sa fie facut in aceasta saptamana. Actualul contract al internationalului brazilian cu PSG este valabil pana in iunie 2022. Neymar ar fi dorit sa revina in echipa Barcelonei , acolo unde a mai evoluat in perioda 2013-2017, dar discutiile nu s-au finalizat.