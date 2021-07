Brazilia s-a calificat dramatic in semifinalele Copa America VIDEO

Selecao a invins cu 1-0, prin golul marcat de Lucas Paqueta, de la Lyon, care a marcat in minutul 46.Din minutul 48, Brazilia a jucat in zece oameni, Gabriel Jesus fiind eliminat pentru un fault dur.In celalalt sfert de finala, Peru a trecut de Paraguay la loviturile de departajare, dupa ce in timpu regulamentar scorul a fost egal 3-3.Brazilia si Peru se vor intalni in semifinale.Astazi sunt programate celelalte doua sferturi de finala, Argentina - Ecuador si Uruguay - Columbia.