Neymar si Casemiro contra presedintelui Braziliei! Vedetele pun la cale un boicot

Nationala Braziliei joaca in aceasta noapte impotriva Ecuadorului, in preliminariile pentru Cupa Mondiala de fotbal.La conferinta de presa ce a precedat partida a fost doar Tite, selectionerul Selecao. Acesta a declarat ca este singur in fata jurnalistilor intrucat capitanul echipei, Casemiro, are o "opinie contrarie presedintelui tarii".In sanul nationalei Braziliei se cocace o revolta, scrie presa sud-americana.Vedetele Casemiro ( Real Madrid ), Neymar PSG ) si altii nu sunt de acord cu Jair Bolsonaro, care a decis ca Brazilia sa gazduiasca turneul Copa America, dupa ce Argentina si Columbia si-au luat mana de pe aceasta competitie.Brazilienii care evolueaza in Europa intentioneaza chiar sa boicoteze Copa America.