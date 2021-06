Dribling fabulos reusit de Neymar in meciul Brazilia - Peru VIDEO

Selecao a obtinut a doua sa victorie in competitie, dupa 3-0 cu Venezuela, prin golurile inscrise de Alex Sandro (12), Neymar (68), Everton Ribeiro (88) si Richarlison (90+3).Din nou vioara intai a brazilienilor afost starul lui PSG , Neymar, care a ajuns la 68 de goluri sub tricoul Selecao in 107 meciuri , fiind la doar noua goluri de recordul detinut de Pele.Dincolo de gol, Neymar a reusit sa faca o faza fabuloasa, in care a driblat adversarii cu o tehnica si rapiditate demne de invidiat.