Neymar: ''Dumnezeu m-a scapat de ceva grav. Putea fi mai rau''. Cat va lipsi de pe teren fotbalistul brazilian

Conform agerpres.ro, PSG a indicat luni ca Neymar, care a parasit terenul pe targa, nu s-a accidentat foarte grav. "Evaluarea clinica si radiologica a lui Neymar Jr, dupa entorsa la glezna stanga suferita ieri seara, este linistitoare", a precizat PSG, ce a adaugat ca atacantul va fi supus unor noi examene in urmatoarele 48 de ore.Dupa acest anunt facut de club, Neymar s-a adresat fanilor sai pe Instagram: "Lacrimile sunt cauzate de durere, disperare, frica, neliniste, operatii, carje si alte amintiri urate. Ar fi putut fi mai rau, insa din nou Dumnezeu m-a scapat de ceva grav. Sa ma fac bine si sa revin cat mai repede".Potrivit L'Equipe, Neymar va lipsi circa trei saptamani, astfel ca el nu va mai juca in acest an.Citeste si: Messi contra Neymar in optimile de finala ale Ligii Campionilor. Programul complet