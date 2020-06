Neymar iese din izolare si se intoarce la Paris

Ziare.

Desi majoritatea fotbalistilor a plecat in tarile lor de origine la inceputul pandemiei, conducatorii parizieni s-au temut cel mai mult ca Neymar nu va reveni in Franta.Insa fotbalistul a respectat toate indicatiile clubului si revine sambata in Franta pentru a fi prezent la reunirea echipei, la 22 iunie. In toata perioada pandemiei, Neymar a stat in izolare la vila sa din Mangaratiba (statul Rio de Janeiro).Pana marti mai sunt asteptati la Paris, Thiago Silva (care s-a aflat tot in Brazilia), Edinson Cavani (Uruguay) si Keylor Navas (Costa Rica).