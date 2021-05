Prietenul lui Neymar s-a aruncat de la etajul 5 si a murit. Si-a inselat sotia si s-a temut sa nu fie prins

"Nu-mi vine sa cred, nu stiu ce sa spun. Planuiam sa ne vedem acum, in vacanta, dar din pacate nu vom mai putea", a reactionat fotbalistul echipei PSG la auzul vestii. Anchetatorii au luat initial in calcul un accident, insa ulterior a aparut o noua versiune , legata de marturisirile fotomodelului Bianca Domingues. Aceasta a recunoscut ca s-a intalnit cu Kevin in acea zi pe plaja si au urcat in camera de hotel, alaturi de un alt barbat, Victor Elias, pentru o partida de sex in trei.Mai departe, se pare ca MC Kevin s-a speriat de niste zgomote aparute la usa. Astfel, gandindu-se ca ar putea fi prins de sotie, Deolane Bezerra, care statea in acelasi hotel, prietenul lui Neymar a incercat sa sara de pe balcon la un etaj inferior. Din nefericire, nu si-a atins tinta si a cazut in gol, decedand la spital.