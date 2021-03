Clubul PSG a anuntat ce se intampla cu Neymar. Care sunt sansele ca brazilianul sa joace miercuri contra Barcelonei

Neymar "isi va continua munca de recuperare individuala", a precizat PSG intr-un comunicat, adaugand ca va oferi noi informatii legate de starea de sanatate a atacantului in urmatoarele zile. Fotbalistul brazilian s-a accidentat la aductori pe 10 februarie , in cursul meciului cu Caen din Cupa Frantei.Chiar si in absenta lui Neymar, PSG a invins-o categoric in deplasare, cu scorul de 4-1, pe FC Barcelona, fosta echipa a brazilianului, in prima mansa a optimilor de finala, pe 16 februarie.Meciul retur dintre PSG si Barca este programat in data de 10 martie, pe stadionul Parc des Princes din capitala Frantei.Citeste si: