Neymar va semna cu Puma, anunta presa braziliana

"Neymar a ajuns la un acord cu Puma. Detaliile vor fi divulgate in zilele urmatoare", a anuntat publicatia Esporte interativo.Neymar, in varsta de 28 de ani, a dat mai multe indicii in privinta viitorului sau contract, conform Esporte interativo. Astfel, pe Instagram, el a inceput sa urmareasca Puma, PumaFootball si alte opt conturi asociate marcii.Puma are in portofoliul sau selectionata Italiei, pe Antoine Griezmann, Manchester City , dar si pe AC Milan