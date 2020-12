Brazilianul Neymar, dupa dubla reusita pentru PSG contra lui Manchester United: "Vreau sa joc din nou cu Messi"

"Ceea ce imi doresc cel mai mult este sa joc din nou cu el (n.r. - Messi), sa ma pot bucura sa fiu din nou pe teren cu el. Ar putea juca in locul meu. Nu va avea probleme, sunt sigur. Vreau sa joc din nou cu el si sunt sigur ca, in sezonul viitor, trebuie sa o facem", a declarat Neymar reporterilor brazilieni, informeaza mirror.co.uk.Aceasta declaratie agita piata transferurilor, tinand cont de faptul ca Messi termina la vara contractul cu FC Barcelona si ca starul argentinian a vrut sa plece de la echipa, in urma cu patru luni.La randul sau, Neymar mai are contract cu PSG, pana in vara anului 2022.Cei doi au fost coechipieri, intre 2013 si 2017, la FC Barcelona, unde, impreuna cu Luis Suarez, au format o linie redutabila de atac.Neymar a marcat, miercuri, doua goluri in meciul Manchester United - PSG, scor 1-3, din etapa a V-a a Grupei H a Ligii Campionilor.Citeste si: Moment istoric pentru fotbalul romanesc. La 18 ani, fundasul Dragusin a debutat la Juventus, in Liga Campionilor