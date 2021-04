FC Dinamo atrage sponsorii ca un magnet. O companie puternica a semnat prelungirea contractului cu echipa din Stefan cel Mare

Dupa ce au fost parasiti de actionarul spaniol Pablo Cortacero, "cainii rosii" au semnat prelungirea contractului cu un sponsor puternic.Computerland, firma lui Nicolae Badea, va fi alaturi de dinamovisti inca un an de zile"Suntem bucurosi sa anuntam prelungirea contractului cu unul dintre cei mai importanti parteneri ai clubului nostru.Dincolo de notorietate in Romania, ComputerLand reprezinta garantia succesului in aceasta lume a tehnologiei si suntem convinsi ca vom reusi, sustinuti de partenerul nostru, sa recladim performanta sportiva.Parteneriatul dintre Dinamo si ComputerLand a fost semnat pana la 31 mai 2022, cu optiune de prelungire din partea ambelor parti. Suporterii dinamovisti merita un club puternic", a spus directorul general al clubului, Constantin Eftimescu, pentru www.fcdinamo.ro.Patronul Computerland, Nicolae Badea, a fost alaturi de fanii dinamovisti din programul "Doar Dinamo Bucuresti" in aceasta perioada grea.