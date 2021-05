Petrolul Ploiesti si-a ales antrenorul pentru promovare

Nicolae Constantin (47 ani) va fi noul tehnician al echipei, care si-a propus promovarea in Liga 1 , dupa trei sezoane petrecute in esalonul secund.Constantin a fost secundul lui Razvan Lucescu la Petrolul, al lui Daniel Isaila la nationala de tineret si in Arabia Saudita, iar sezonul trecut a antrenat ca principal cateva luni la Recea.El a obtinut de curand licenta Pro.