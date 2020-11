Nicolae Dica a explicat convocarile surpriza facute de Radoi. De ce lipsesc Ianis Hagi si Stanciu

Astfel, referitor la Ianis, Dica sustine ca a contat meciul decisiv pe care il are nationala de tineret cu Danemarca (17 noiembrie), Hagi junior fiind trimis astfel la nationala U21. "Au fost discutii intre Mirel si Adi si asa s-a decis", a spus Dica la TelekomSport. "Nu se pune problema sa fie o pedeapsa pentru Hagi", a subliniat secundul lui Radoi."La Stanciu, stiti si voi foarte bine ca nu s-a jucat in Cehia. A avut o discutie cu Mirel. O sa va spuna Mirel mai multe", a dezvaluit Dica."Am adus multi jucatori noi pentru ca nu am avut ce face. Unii sunt accidentati, altii au COVID-19 si am fost fortati sa aducem alti jucatori", a incheiat tehnicianul.Romania va intalni intr-un amical pe Belarus (8 noiembrie), dupa care va juca impotriva Norvegiei si Irlandei de Nord in Liga Natiunilor, la 11, respectiv 15 noiembrie.