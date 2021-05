Performanta remarcabila reusita de Nicolae Stanciu in Cehia

Neinvinsa de 42 de meciuri in campionat , Slavia s-a impus duminica, pe teren propriu, cu scorul de 5-1 in fata echipei Viktoria Plzen, in etapa a 30-a a actualului sezon si a iesit campioana cu patru etape inainte de final.Stanciu, care a intrat pe teren la pauza, a inscris golul care a stabilit scorul final, in minutul 84. Invingatorii au marcat si prin Holes '6, Kasa '22 (autogol), Van Buren '47 si Bah '72. Pentru Plzen a inscris Kacer, in minutul 67.Pentru Stanciu afost al 12-lea gol in acest campionat.