Arbitrajul video l-a scos pe Nicolae Stanciu din grupele Champions League. Slavia Praga, eliminata dramatic de Midtjylland in play-off

Miercuri seara, in minutul 80 al meciului din Danemarca, scorul era 1-1, iar formatia lui Stanciu (inlocuit in minutul 68) era calificata cu ajutorul golului in plus marcat in deplasare.Lucrurile au luat insa o intorsatura dramatica pentru Slavia in ultimele 10 minute, totul pornind de la un penalty primit de Midtjylland si aparat de portarul cehilor. La interventia arbitrajului video, lovitura de la 11 metri a fost repetata pentru ca goalkeeperul Slaviei n-avea cel putin un picior pe linia portii in momentul executiei.Astfel, beneficiind de o sansa nesperata, danezii au transformat penalty-ul cu pricina, dupa care s-au descatusat, marcand alte doua goluri care au dus-o pe Midtjylland in grupele Cgampions League.