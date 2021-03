Nicolae Stanciu, dupa golul fantastic din Europa League: "Preferam sa se termine 0-0"

"A fost un inceput foarte bun pentru noi. In special in prima repriza am jucat foarte bine si ar fi trebuit sa mai inscriem un gol. La final, as fi preferat ca meciul sa se termine 0-0, nu 1-1", a subliniat romanul."Trebuie sa jucam mai bine in partida retur. Rangers este intr-o situatie mai buna datorita golului marcat in deplasare, dar cred in continuare ca ne putem califica", a mai spus Stanciu, potrivit uefa.com.Stanciu a marcat in minutul 7, iar Ianis Hagi a pasat decisiv la golul oaspetilor, inscris de Helander, in minutul 36.Nicolae Stanciu a jucat pana in minutul 76, iar Ianis Hagi pana in minutul 63.Returul va avea loc saptamana viitoare.Citeste si: