Nicolae Stanciu nu se mai opreste din dat goluri. Al saselea meci la rand in care romanul marcheaza cel putin o data

Au marcat: Kuchta '45+4, Stanciu '53 (p), Holes '64, Dorley '78. Sima (Slavia) '22 si Kulhanek (Opava) '52 au fost eliminati. Nicusor Stanciu a fost titular si a jucat pana in minutul 68, cand a fost inlocuit de Lingr. Mijlocasul roman are sase meciuri consecutive cu cel putin un gol marcat, atat in campionatul Cehiei cat si in Europa League. Dupa acest rezultat, Slavia conduce in clasament, cu 64 de puncte, fiind urmata de Sparta Praga, cu 48 de puncte, si de Jablonec, cu 45 de puncte. Sparta si Jablonec au doua, respectiv un meci mai putin.Opava ocupa locul 17, penultimul, cu 15 puncte.