De ce a plans Nicolae Stanciu dupa esecul cu Norvegia: "Sotia e singura si insarcinata. Am vazut-o o zi intr-o luna"

"Probabil ca multi se gandesc ca noi venim la nationala doar sa facem figuratie, dar nu e asa. Eu am stat o luna in cantonament la Praga pentru meciurile din Liga, n-am avut voie sa iesim din hotel. Acum la nationala e la fel. Sotia e singura la Praga si e insarcinata, am vazut-o o singura zi intr-o luna. Daca nu iubeam sa vin la nationala, nu veneam. Si noi facem mari sacrificii pentru nationala, dar nu e indeajuns", a declarat Stanciu.Ingrijorarea lui Stanciu pentru situatia in care se afla sotia sa, Andreea, e legata si de faptul ca cei doi incearca sa devina parinti pentru a doua oara, prima experienta de acest gen terminandu-se trist, cu o pierdere de sarcina, la finalul anului 2019.