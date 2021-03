Nicolae Stanciu lauda prestatia nationalei: "Am aratat bine, de multe ori am jucat de la egal la egal cu ei"

"Stiam ca ne asteapta un meci greu care ne va epuiza fizic. Cred ca repriza a doua am aratat mai bine si am avut si ocazii clare. Nu stiu daca am multumit pe toata lumea, nici noi nu suntem multumiti ca am pierdut. Din punctul meu de vedere ei sunt favoritii. Germania este echipa cea mai puternica. De multe ori astazi am reusit sa jucam de la egal la egal cu ei, mai ales spre finalul jocului cand au incercat si ei sa traga de timp si sa ramana cu rezultatul acesta.Trebuie sa ne castigam celelalte meciuri din grupa acum. E normal sa existe critici pentru ca este vorba de o infrangere si le acceptam, dar eu cred ca am aratat bine. In ultimele 10 minute am incercat sa egalam, din pacate nu am putut", a afirmat Stanciu la postul Pro Tv.El a spus ca Romania a avut sansa sa egaleze Germania in ultimele minute de joc, avand o ocazie buna de a marca si la scorul de 0-0: "Avand in vedere echipele unde joaca ei, era normal ca o sa controleze jocul. Nita ne-a salvat de cateva ori, dar in repriza a doua am simtit ca se poate mai mult, chiar si la 0-0 am avut o ocazie buna. Nu se stie ce se putea intampla daca deschideam noi scorul".In urmatorul meci din preliminarii, prima reprezentativa va intalni, miercuri, la Erevan, selectionata Armeniei.Romania se mai afla in grupa cu Macedonia de Nord, Islanda si Liechtenstein. La CM 2022 se califica direct primul loc din grupa, locurile secunde urmand sa dispute baraje. Ultima Cupa Mondiala la care a participat Romania a fost cea din 1998, din Franta.Citeste si: