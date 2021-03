Nicolae Stanciu ridica stacheta la echipa nationala: "Vrem sapte puncte din trei meciuri". Ce spune despre primul adversar, Macedonia de Nord

"Ne-ar satisface din punctul meu de vedere 7 puncte in aceste 3 meciuri . Dar sunt increzator. Daca vom castiga primul meci sunt sigur ca avem sanse bune sa le castigam si pe urmatoarele. A trecut foarte mult timp de cand Romania nu s-a mai calificat la o Cupa Mondiala. Este important cum vom incepe preliminariile. Daca vom debuta cu o victorie atunci moralul nostru va fi foarte ridicat pentru celelalte meciuri. Cu jucatorii care au venit de la Under-21 si noi, cei din generatia mai veche, sa spun asa, Romania cred ca are un viitor frumos. Cred ca e timpul sa facem tot ce ne sta in putinta sa ajungem la o editie a Cupei Mondiale", a afirmat mijlocasul."Ei au mai multi jucatori buni. Dar e clar ca unul este Pandev, care e liderul si capitanul Macedoniei. Insa mai sunt jucatori care joaca prin Serie A si alte campionate bune. Au echipa buna, s-au calificat la EURO 2020, ceea ce nu este un lucru usor. Asa ca ne asteptam la un meci greu. Dar depindem doar de noi. Sunt convins ca avem o echipa mai buna ca a Macedoniei si trebuie sa aratam asta joi, pe teren. Imi doresc sa ajut echipa nationala cum pot mai bine. Cateodata poti ajuta echipa cu goluri , alteori in multe alte moduri. Dar eu voi da tot ce am mai bun ca sa ajut echipa nationala. As face orice ca Romania sa castige. Suntem un grup unit, speram sa aratam asta si in teren", a subliniat el.Nicolae Stanciu a mentionat ca jucatorii primei reprezentative vor juca in partida de joi seara si pentru selectionerul Mirel Radoi , aflat in izolare dupa ce a fost depistat pozitiv la COVID-19. "Sincer e ciudat si suntem tristi ca nu-l vom avea langa noi, cel putin la primul meci. Dar am avut sedinte si discutii online cu dansul, stim ca e aproape de noi. Cu siguranta, meciul cu Macedonia de Nord vom incerca sa-l castigam si pentru dansul. Speram sa ii facem o bucurie. Il simtim aproape si ii dorim sa vina cat mai repede alaturi de noi", a spus jucatorul formatiei Slavia Praga.Intrebat ce ar insemna pentru el banderola de capitan la echipa nationala, Stanciu a raspuns: "Ar insemna un vis devenit realitate. Mi-as dori ca lucrul acesta sa se intample candva. Dar deocamdata ma bucur ca Vlad Chiriches este aici. Imi doresc sa fie sanatos si sa joace cat mai mult timp la un nivel inalt pentru ca el este capitanul nationalei. Dar daca se va intampla in viitor, pentru mine va fi un vis devenit realitate".Echipa nationala de fotbal a Romaniei intalneste, joi, de la ora 21:45, pe Arena Nationala din Bucuresti, selectionata Macedoniei de Nord, intr-o partida contand pentru preliminariile CM 2022.Prima reprezentativa va disputa in luna martie alte doua partide din cadrul preliminariilor: la 28 martie cu Germania (ora 21:45, Arena Nationala din Bucuresti) si in 31 martie cu Armenia (ora 19:00, in deplasare).Romania se mai afla in grupa cu Islanda si Liechtenstein. La CM 2022 se califica direct primul loc din grupa, locurile secunde urmand sa dispute baraje. Ultima Cupa Mondiala la care a participat Romania a fost cea din 1998, din Franta.Citeste si: