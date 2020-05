Noi detalii despre moartea neasteptata a lui Dan Lazarescu

Ziare.

Conform prietenilor, fostul arbitru roman ar fi avut ceva probleme de sanatate, insa nimeni nu se astepta sa fie atat de grave.Cristi Balaj dezvaluie ca acesta a fost gasit mort abia dupa cel putin o zi."Cred ca trecuse cel putin o zi de cand decedase pana cand l-au gasit. Lui Basarab Panduru nu i-a mai raspuns de sambata la telefon si, intr-un final, a mers fiica lui cu cei de la SMURD si l-au gasit", a dezvaluit Balaj intr-o interventie la ProX "A fost un arbitru inalt, dar acest lucru a dus si la problemele lui la coloana, chiar daca a facut gimnastica de specialitate. Fuma foarte mult in ultima perioada, probabil ca si acest fumat exagerat a dus la deces", a adaugat Balaj.In cariera lui, Dan Lazarescu (49 de ani) a bifat 92 de partide in Liga 1 si 96 in Liga 2.S-a retras din arbitraj in 2004, la 35 de ani, din cauza unor probleme de sanatate, potrivit FRF.