Nou Camp s-a facut "piele de gaina"

Autor: Ioan Boanca
Duminica, 07 Aprilie 2013, ora 20:13
Nou Camp s-a facut "piele de gaina"
Nou Camp a trait un moment emotionant in timpul partidei dintre Barcelona - Mallorca. Fundasul Eric Abidal a revenit pe terenul de joc dupa 13 luni de absenta in urma unei operatii de transplant de ficat.

Ultimul meci jucat de francez a fost pe 29 februarie 2012, in partida amicala dintre Germania-Franta. Pe 10 aprilie anul trecut, Abidal a fost supus unei interventii de transplant in urma caruia a fost nevoit sa stea departe de gazon.

Sambata seara, in minutul 57 al partidei, francezul a fost trimis la incalzire de tehnicianul Tito Vilanova. A fost momentul in care suporterii de pe stadionul Nou Camp au explodat.

Punctul culminant s-a produs in minutul 70, cand a fost introdus in teren. Intreg stadionul s-a ridicat in picioare, scandand "Abidal, Abidal , Abidal". Strigatele de incurajare au fost insotite de aplauze si lacrimi de bucurie.

Abidal a evoluat pe postul de fundas central si s-a achitat bine de sarcinile de joc. La fiecare atingere a balonului, fanii Barcelonei l-au aplaudat frenetic.

