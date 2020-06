Noua moda in fotbal: Cum se urmaresc meciurile in timpul pandemiei

Ziare.

Toate meciurile din campionatul Danemarcei se vor disputa cu portile inchise pana la finalul acestui sezon, pentru prevenirea raspandirii Covid-19.FC Midtjylland, liderul clasamentului, a vrut sa le ofere insa fanilor sai posibilitatea sa urmareasca impreuna un rezumat de 45 de minute al meciului cu AC Horsens, din propriile automobile, pe unul dintre ecranele uriase din jurul stadionului MCH Arena din orasul Herning.Circa 100 de masini, fiecare cu maximum 5 suporteri , au fost parcate in fata stadionului, in timp ce comentariul jocului a fost difuzat la radio, pe o frecventa speciala.Fanii, echipati cu steaguri si baloane in culorile clubului, s-au bucurat de atmosfera, nu insa si de rezultatul final, FC Midtjylland inclinandu-se la limita pe teren propriu (0-1) in meciul de luni. Oaspetii s-au impus prin golul marcat in prima repriza de Louka Prip (36).In ciuda acestui esec, FC Midtjylland a ramas pe prima pozitie a clasamentului, cu un avans de 9 puncte fata de FC Copenhaga.Primele sase clasate in Superliga daneza disputa o "mini-liga" de zece etape pentru stabilirea campioanei.