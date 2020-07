Numele echipei Rapid si anul infiintarii, formate din scaune pe noul stadion din Giulesti

"In data de 21 iulie 2020 a avut loc la sediul Ministerului Transporturilor o intalnire la care au participat domnul Lucian Bode , Ministrul Transporturilor, domnul Gica Popescu , Consilier al primului ministru, coordonator proiect Euro 2020 si Adrian Cefalan, Director de investitii al CNI SA.S-au discutat probleme legate de construirea stadionului Rapid, privind configuratia scaunelor, amplasarea muzeului si respectarea graficului de executie al lucrarilor. S-a convenit ca scaunele sa fie de culoare visinie si sa se scrie cu scaune albe pe tribuna 2 - RAPID, pe o peluza - anul 1923 si pe cealalta peluza sa se realizeze modelul siglei Rapid", a scris Popescu pe pagina sa de Facebook Noul stadion din Calea Giulesti urmeaza a avea si un muzeu al echipei Rapid, amplasat la peluza dinspre teatrul Giulesti."Pentru muzeu s-a convenit ca acesta va fi amplasat pe peluza dinspre Teatrul Giulesti la etaj, cu acces direct si lift pentru persoanele cu dizabilitati. Totodata se va solicita antreprenorului general sa respecte graficul de executie in vederea finalizarii in termen a stadionului", a mai scris Popescu.Ministrul Tineretului si Sportului, Ionut Stroe , anunta in luna aprilie ca lucrarile la stadionul Rapid sunt intarziate fata de celelalte doua proiecte de stadioane, Steaua si Arcul de Triumf, dar se va recupera decalajul in urmatoarele luni.Turneul final al Campionatului European de fotbal, programat initial in perioada 12 iunie - 12 iulie 2020, a fost amanat de UEFA pentru 11 iunie - 11 iulie 2021, din cauza pandemiei de coronavirus, decizia fiind luata in urma unei teleconferinte organizate, la 17 martie, de forul continental cu toate cele 55 de federatii nationale. UEFA a decis ca denumirea competitiei sa ramana EURO 2020 chiar daca aceasta va avea loc in anul 2021.Romania a primit organizarea a patru meciuri din cadrul Campionatului European pe Arena Nationala din Capitala.Editia aniversara care celebreaza 60 de ani de la primul Campionat European se va desfasura in 12 orase: Bucuresti (Romania), Baku (Azerbaidjan), Copenhaga (Danemarca), Londra (Anglia), Munchen (Germania), Budapesta (Ungaria), Roma (Italia), Amsterdam (Olanda), Dublin (Irlanda), Sankt Petersburg (Rusia), Glasgow (Scotia) si Bilbao (Spania).Dupa decizia amanarii turneului final, autoritatile din unele dintre cele 12 tari organizatoare s-au aratat rezervate in ceea ce priveste organizarea unor meciuri ale CE.Bucurestiul va gazdui trei partide in cadrul Grupei C si una in faza optimilor de finala. Daca se califica in urma barajului de Liga Natiunilor, echipa nationala a Romaniei va juca cel putin doua partide la Bucuresti.UEFA solicita celor 12 tari organizatoare sa puna la dispozitie alte patru stadioane la standarde internationale pentru antrenamentele oficiale ale echipelor nationale.Cele patru arene pe care Romania le-a ales pentru a le moderniza sunt Arcul de Triumf, Steaua, Rapid si Dinamo , insa lucrarile au inceput doar la primele trei.Din motive juridice, lucrarile la stadionul Dinamo intarzie sa inceapa, noua arena din Soseaua Stefan cel Mare urmand sa fie construita pe un alt amplasament