E nunta anului in fotbal. Au arbitrat impreuna doua finale de Cupa Mondiala, iar acum si-au unit destinele

Relatia dintre cei doi e una de mai lunga durata, insa abia acum au decis sa-si uneasca in mod oficial destinele. "E adevarat, ne-am casatorit in ultima pauza internationala si suntem foarte fericiti. Din pacate, a trebuit sa facem acest pas singuri, nu ni s-a permis sa avem nici macar martori. Si, evident, n-am fost nici in luna de miere", a recunoscut Bibiana. Varful carierei lui Howard Webb a fost in 2010 , atunci cand a arbitrat cele mai importante doua meciuri ale anului, finala Champions League si finala Cupei Mondiale din Africa de Sud.La randul ei, Bibiana Steinhaus are la activ o finala de Champions League, una de Cupa Mondiala, dar si una olimpica, toate la feminin.