O echipa cunoscuta a fost depunctata sever dupa ce a incalcat regulile sanitare

Ziare.

com

Gruparea din orasul Linz, calificata in optimile de finala ale actualei editii a competitiei Europa League, a fost acuzata ca a reluat prematur antrenamentele colective.Scandalul a fost declansat de o inregistrare video realizata in timpul sedintelor de pregatire, care demonstreaza ca fotbalistii de la LASK s-au antrenat in efectiv complet in patru randuri, intr-o perioada in care erau autorizate doar antrenamente in grupuri de maximum sase jucatori In urma acestei sanctiuni, LASK Linz a coborat pe pozitia secunda a clasamentului, cedand fotoliul de lider rivalei Red Bull Salzburg, diferenta dintre cele doua formatii fiind de trei puncte.Echipa din Linz, antrenata de francezul Valerien Ismael, a anuntat ca intentioneaza sa faca apel impotriva acestei sanctiuni.LASK a depus deja o plangere pentru efractie, afirmand ca o camera a fost introdusa pe stadionul sau, pentru a-i spiona antrenamentele, in lunile aprilie si mai.Campionatul Austriei, intrerupt pe 8 martie din cauza pandemiei, cand mai erau de disputat zece etape, urmeaza sa se reia pe 2 iunie, cu portile inchise.