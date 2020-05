O echipa de fotbal are 12 jucatori infectati cu coronavirus!

Ziare.

com

''A doua parte a rezultatelor testelor de depistare a Covid-19 realizate de jucatorii clubului Santos Laguna au fost facute cunoscute si au iesit patru cazuri pozitive'', a indicat Liga MX.Anterior, liga anuntase ca opt jucatori de la echipa aflata pe locul al treilea in clasament la momentul suspendarii competitiei, la mijlocul lunii martie, au contractat coronavirusul si ca sunt asimptomatici.Liga MX a mai anuntat ca dintre cele 46 de teste efectuate la clubul Atlas din Guadalajara, 23 au rezultatele, toate fiind negative.Aceste anunturi survin in momentul in care discutiile legate de o eventuala reluare a turneului Clausura ar putea rezulta intr-o decizie pana la finalul saptamanii.Proprietarul clubului Santos Laguna, Alejandro Irarragorri, recunoscuse miercuri ca aceste cazuri pozitive din cadrul echipei sale ''complica scenariul unei reluari a campionatului''.Portarul Jonathan Orozco a recunoscut ca este unul dintre jucatorii pozitivi la Covid-19 ale caror identitati nu au fost facute publice: ''Ma simt bine, nu am niciun simptom''.Orozco a recunoscut ca nu a respectat regulile de distantare sociala, dupa cum a relatat si presa mexicana, care a publicat fotografii cu el in timp ce canta la microfon alaturi de doua persoane, pe 12 mai.''Am organizat ceva la mine, pentru ca imi place sa cant, am invitat doua persoane si vreau sa precizez ca nu am parasit deloc casa. (...) Imi prezint scuze, nu este exemplul pe care vreau sa-l dau'', a marturisit Orozco, adaugand ca niciun coechipier nu a fost prezent atunci.Turneul Clausura a fost suspendat pe 15 martie, dupa zece etape. Sase etape din sezonul regulat au mai ramas de jucat, inainte de Liguilla, turneul cu eliminare directa la care participa cele mai bune opt echipe.Peste 6.500 de morti din cauza Covid-19 au fost inregistrate in Mexic, pe langa 60.000 de cazuri pozitive, potrivit Universitatii Johns Hopkins.