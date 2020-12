O noua drama la clubul Chapecoense dupa tragedia aviatica din 2016. A murit si presedintele clubului, rapus de coronavirus

Conform news.ro, Magro a murit miercuri. El era internat la terapie intensiva din 18 decembrie, la Chapeco, potrivit O Globo.Presedintele clubului brazilian a reactionat bine la tratament in primele zile si starea sa se imbunatatea treptat, insa marti i s-a inrautatit brusc starea din cauza unei infectii care a compromis functionarea rinichilor. Lui Magro i s-a facut hemodializa, insa au aparut din nou complicatii si barbatul a murit.Paulo Magro se afla la conducerea clubului Chapecoense din august 2019, la 3 ani dupa catastrofa aviatica din 2016, atunci cand aproape intreaga echipa a murit in urma prabusirii unui avion care se deplasa in Columbia. La bord se aflau atunci 77 de persoane, din care au supravietuit 6, dintre care numai 3 jucatori de la Chapecoense.Citeste si: Surpriza pentru Madalina Ghenea. "Fosta" lui Zaniolo e insarcinata, iar fotbalistul nu si-a dorit copilul