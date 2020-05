O partida din Ucraina a fost amanata dupa ce mai multi jucatori gazda au fost depistati pozitiv cu noul coronavirus

Ziare.

com

Meciul dintre Karpati Lvov si Mariupol care trebuia sa aiba loc duminica a fost amanat din cauza motivului de mai sus, dupa cum anunta cunoscutul cotidian francez L'Equipe Anuntul a fost facut si de liga de fotbal din Ucraina, care nu a precizat insa nici numarul celor infectati, dar nici numele lor, macar al jucatorilor de la Karpati.Vestea buna este ca persoanele testate pozitiv sunt asimptomatice si sunt plasate acum in izolare 14 zile la domiciliu.In Ucraina, campionatul a fost reluat de curand, el se disputa fara spectatori in tribune, iar inainte de partide jucatorilor li se fac teste serologice de prevalenta, in plus inainte de joc jucatorilor si membrilor din staff li se ia temperatura corporeala.Sahtior e lidera autoritara in play-offul din Ucraina, cu 13 puncte avans fata de locul 2, in timp ce in play-out Karpati e ultima clasata cu 14 puncte.D.A.