Olandezul de Nooijer are probleme mari la FC Viitorul. S-a despartit de iubita si a fost trimis la echipa a doua

Conform unor surse Ziare.com, de Nooijer a fost trimis sa se antreneze cu echipa a doua.In plus, olandezul are o oferta din campionatul Olandei, insa Hagi nu vrea sa-i dea drumul liber, cere aproape 400.000 de euro in schimbul lui.Bradley de Nooijer are 22 de ani, a venit in 2017 la FC Viitorul din postura de jucator liber de contract si a refuzat o oferta scrisa din partea lui Gigi Becali , in 2019, pentru a merge la FCSB Nici in viata personala nu-i merge bine olandezului. Conform unor surse Ziare.com, fotbalistul s-a despartit de iubita lui romanca alaturi de care incepuse o povestea de dragoste anul trecuta.Bradley de Nooijer are peste 50 de meciuri oficiale jucate pentru FC Viitorul